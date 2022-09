Opmerkelijke statistiek: Rode Duivels komen voor het eerst in 50 interlands niét tot scoren

De 129e Derby der Lage Landen in en tegen Nederland (1-0) werd zondagavond een frustrerende wedstrijd voor de Rode Duivels, die voor het eerst in vijftig interlands niet tot scoren kwamen.

LEES OOK. Rode Duivels laten zich in teleurstellende wedstrijd ringeloren door Nederland en blijven met veel twijfels achter

De laatste keer dat de Belgen niet konden scoren in een interland, was in juli 2018 op het WK in Rusland. In de halve finales gingen ze er toen in Sint-Petersburg met het kleinste verschil (1-0) uit tegen Frankrijk, de latere wereldkampioen, na een doelpunt van Samuel Umtiti.

Om nog groepswinnaar te worden en de poorten van de Final Four open te beuken, hadden de Duivels in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA in de hoofdstad Amsterdam een zege met minstens drie doelpunten verschil nodig. De Belgen dwongen wel kansen af tegen een behoudend Nederland, maar vergaten ze af te maken en liepen in de tweede helft nog in het mes.