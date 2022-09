REACTIES. Rode Duivels opvallend positief (en toch wat gepikeerd) na nederlaag: “Het is altijd hetzelfde met jullie, pers”

LEES OOK. Rode Duivels laten zich in teleurstellende wedstrijd ringeloren door Nederland en blijven met veel twijfels achter

Thibaut Courtois: “We hebben Nederland toch gedomineerd vandaag”

“We hebben Nederland toch gedomineerd vandaag”, was onze nationale doelman opvallend positief. “We kunnen makkelijk vier, vijf goals maken maar doen dat niet. Ik denk dat het eigenlijk niet zo slecht is, misschien op het einde dat we wat minder zijn wanneer zij scoorden en zij ook meer kansen hebben, maar voor de rest hebben wij gedomineerd. Ik denk dat we de enige ploeg waren die gevaarlijke kansen creëerden. Als Eden Hazard die bal in het begin maakt, dan krijg je een andere match. Ik denk niet dat we een slechte match spelen.”

“Het is altijd hetzelfde met jullie, pers. Het WK wordt pas gespeeld in november. Of we nu winnen, gelijkspelen of verliezen, iedereen moet goed zijn op het WK. We spelen op zich niet de allerbeste match, daar ben ik mee akkoord, maar we spelen ook niet de allerslechtste match. Zeker niet om morgen in de pers te lezen: ‘Slecht, slecht’. Nee, het was niet slecht. We hebben tegen een ploeg gespeeld die ons in Brussel met 1-4 heeft verslagen. Vandaag hebben we hen gedomineerd en kansen gecreëerd. Het is gewoon jammer dat we zelf niet scoren, dat we offensief die efficiëntie niet hadden. We pakken dan een goal op stilstaande fase, dat kan gebeuren. Daardoor hebben we 1-0 verloren. Ik denk niet dat het zo dramatisch is. Op het WK is het de vorm van november die telt, niet die van september. Voor hetzelfde geld winnen we vandaag 7-0 en lig je er in het WK uit in de groepsfase. Alles kan daar.”

“We moeten niet ongerust worden”, besluit Courtois. “Tot het tegendoelpunt speelden we goed. Zelfs Van Gaal zei dat aan mij. We hebben hen gedomineerd. Dat ik op het einde nog reddingen moest verrichten doet er niet toe. Alles wat na de goal gebeurde, moeten we vergeten. Het WK is in november, niet nu. We kunnen ook met 5-0 winnen, euforisch zijn en dan alle wedstrijden op de wereldbeker verliezen. Voetbal gaat om momenten en dit was interessant om van te leren. Ik ga daar intern over spreken. We moeten agressiever zijn in de zestien en dat verbeteren voor de wereldbeker. Maar Van Dijk is de gevaarlijkste op stilstaande fases én Klaassen duwde mij. Dat blok was slim gedaan van hen.”

Amadou Onana: “Met het oog op het WK was dit een goeie voorbereidingsmatch”

“Het was natuurlijk niet makkelijk, we moesten drie keer scoren om door te gaan”, reageerde de debutant in de basis. “We hadden redelijk wat kansen. Als we die afmaken, is het een andere match. De afwezigheid van Lukaku? Romelu speelt een belangrijke rol in ons spel. Maar we hebben de kwaliteit in de groep om die kansen af te werken.”

“Er waren goeie zaken en minder goeie dingen. Aan ons om dat te bekijken en beter te doen de volgende keer. Maar met het oog op de wereldbeker was dit een goeie voorbereidingsmatch. Ik ben helemaal niet ongerust. Dit is een wedstrijd waar we op kunnen bouwen. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Het was natuurlijk niet makkelijk, we moesten drie keer scoren om door te gaan.”

Over zijn kans, gered door Pasveer: “Dat had een kleine boost kunnen geven. Ik probeer ook aanvallend iets bij te dragen. De bondscoach vraagt dat ook van mij. Ik had geen geluk. Hopelijk gaat de volgende wel binnen.”

Of hij denkt punten te hebben gescoord om straks in de WK-selectie te zitten? “Daar focus ik me niet op. Ik richt me op wat zich op het veld afspeelt. De weg naar Qatar loopt via goeie prestaties op het veld. Ik heb alles gedaan wat ik kon en mijn best gedaan om de ploeg te helpen. Het was een voldoende goeie match van me.”

