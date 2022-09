Thibaut Courtois: “Niet dramatisch doen over dit resultaat, we hebben Nederland gedomineerd”

“We hebben Nederland gedomineerd en hadden vier of vijf doelpunten kunnen maken”, zo begon Courtois zijn analyse van de wedstrijd. “Maar wij scoorden niet, terwijl zij dat enkel deden op een hoekschop. Dus zo slecht was het allemaal niet. Ik zag net Louis Van Gaal en ook hij zei dat we het verdienden om te winnen. We waren de enige die gevaarlijke kansen konden creëren. Als Eden (Hazard, nvdr.) die vroege kans afmaakt, krijgen we een totaal andere wedstrijd.”

© REUTERS

Toen de doelman van Real Madrid gevraagd werd hoe deze prestatie dan beoordeeld moest worden, reageerde hij ietwat gepikeerd: “Het is altijd hetzelfde met jullie, de pers”, aldus Courtois. “Na elke wedstrijd moeten er conclusies gemaakt worden als ‘hoopvol’ en ‘bemoedigend’. Kijk, het WK is pas binnen twee maanden. Daar is alles mogelijk. Akkoord, we spelen niet onze beste wedstrijd, maar het was ook niet van die aard om ons zorgen te maken of om maandag te moeten lezen dat alles slecht was. We spelen tegen de ploeg die ons in Brussel met 1-4 heeft verslagen. Jammer dat we de efficiëntie misten, waardoor we met 1-0 verliezen. Maar we moeten zeker niet dramatisch doen over dit resultaat. Deze wedstrijden dienen net om ons klaar te stomen voor het WK. Daar moet het gebeuren.”