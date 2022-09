OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Wereldkampioen Frankrijk gaat onderuit tegen Denemarken, maar haalt opgelucht adem en blijft in Divisie A

Frankrijk kruipt door het oog van de naald en blijft in Divisie A

Naast de Derby der Lage Landen in groep 4 stond er in groep 1 van Divisie A nog bijzonder veel op het spel. Niet alleen de groepswinst, maar ook de degradatie naar de B-divisie. Voor de laatste match was Oostenrijk de rode lantaarn, maar het kon nog over nummer drie Frankrijk wippen. De ploeg van Ralf Rangnick (ex-Manchester United) moest thuis dan wel afrekenen met Kroatië, terwijl Frankrijk niet mocht zegevieren in Denemarken.

En na 45 minuten zag het daar ook niet naar uit. Didier Deschamps en co stonden namelijk 2-0 in het krijt na Deense doelpunten van Kasper Dolberg en Bruggeling Andreas Skov Olsen. Meteen ook de eindstand. De Fransen blijven zo achter met een 5 op 18 in de Nations League.

Oostenrijk moest al na zeven minuten achtervolgen tegen groepsleider Kroatië nadat aanvoerder Luka Modric de score had geopend. Christoph Baumgartner bracht de thuisploeg na 180 seconden wel weer op gelijke hoogte. Bij die gelijke stand bleef het ook erg lang, tot de bezoekers tweemaal scoorden in drie minuten tijd. Invaller Marko Livaja en Dejan Lovren zorgden voor de comfortabele 1-3. Frankrijk haalt opgelucht adem en kruipt door het oog van de naald.

Polen klopt Wales

In de groep van de Rode Duivels keken Wales en Polen elkaar in de ogen. Enkel bij winst van Wales kon het nog over Polen springen en degradatie vermijden. Karol Swiderski bezorgde de bezoekers echter de overwinning: 0-1.

Een opvallend resultaat viel er nog te noteren in groep 1 van divisie C. Faeroër haalde het daar thuis met 2-1 van Turkije, dat al zeker was van groepswinst.