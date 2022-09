Rode Duivels laten zich in teleurstellende wedstrijd ringeloren door Nederland en blijven met veel twijfels achter

De Rode Duivels zijn opnieuw genekt door Nederland. In een partij zonder (veel) schwung ging België met 1-0 de boot in. De Nations League-groep winnen zat er dus nooit in en aangezien we nu twee keer hebben verloren van Oranje, neemt ook de ongerustheid over het WK in Qatar weer wat toe. Vijf essentiële vragen.

1. Staat Thierry Henry zijn mannetje als bondscoach? Ja, maar...

De Derby der Lage Landen was het debuut van Thierry Henry als interim-bondscoach. Door de schorsing van Roberto Martinez was de Fransman even de Belgische T1. Van aan de zijlijn slaagde de coach er helaas niet in om veel vuur en schwung in het Belgische elftal te krijgen. In tegenstelling tot zijn concullega Louis van Gaal, die voortdurend neerzat, stond Henry wel 90 minuten voor zijn dug-out. Net zoals Martinez dat ook doet. Hij gaf aanmoedigingen en richtlijnen en riep zowel Hazard als De Bruyne bij zich voor individuele gesprekjes, maar dat zorgde niet voor meer vaart in het spel.

Martinez keek toe vanuit de tribune en de Spanjaard leek wel vertrouwen te hebben in zijn rechterhand. Tijdens de rust werden wel de logische wissels doorgevoerd: zeker de belabberde Batshuayi moest vervangen worden.

Helaas: de drie nodige goals om deze Nations League-groep te winnen zaten er niet in. België kreeg nog het deksel op de neus en de ultieme ingreep om het tij te keren zat er niet in. Voor het eerst in 49 interlands konden de Duivels niet scoren. Henry viel niet door de mand, maar een toekomstige bondscoach zien we er nu ook niet meteen in.

© BELGA

2. Is Amadou Onana de nieuwe Fellaini? Veel potentieel

Normaal is Youri Tielemans een zekerheidje van Roberto Martinez, maar opvallend genoeg werd nu gekozen voor Amadou Onana (21) naast Witsel. De man van 1,91 meter heeft als box-to-box-middenvelder een profiel dat doet denken aan Marouane Fellaini.

De speler van Everton viel op in positieve zin. Terwijl er weinig beweging in het spel zat – was dit de Derby der Trage Landen? – zorgde Onana toch voor enige actie. Hij maakte zich aanspeelbaar en durfde diep te gaan via de rechterflank. Zijn beste voorzet werd door Hazard onhandig over geschoten. Met zijn lange benen onderschepte Onana geregeld een bal, hij won zijn duels en scoorde bijna.

Is hij dan een nieuwe Fellaini? Nog niet, maar hij heeft veel potentieel. Amadou Onana is verfijnder aan de bal, maar kan zijn infiltratievermogen en kopkracht nog beter uitbuiten. Om echt powerplay te gaan spelen als dat nodig is, moet hij nog groeien. Toch zal Onana dankzij zijn profiel, leiderscapaciteiten en zijn grote groeimarge zeker meegaan naar het WK. Terecht.

© REUTERS

3. Is Debast nu een zekerheid in de defensie? Neen

Zeno Debast kreeg voor de tweede interland op rij een basisplaats. Het deed vermoeden dat er een potentiële basisspeler voor het WK wordt gezien in de 18-jarige Anderlecht-speler. Dat is vooralsnog voorbarig. Debast stond tegenover spitsen als Vincent Janssen en Steven Bergwijn en hij liet zich meer dan eens op kracht aftroeven, zoals dat ook gebeurde tegen Wales-spits Kieffer Moore. Dat werd hem helemaal fataal bij een Nederlandse hoekschop. De tiener werd helemaal weggezet door Van Dijk die de 1-0 binnenkopte. Op internationaal niveau is dit toch een serieus werkpunt. De toekomstige Kompany was even de kluts kwijt. Ook het afspelen van de bal ging een pak minder vlot dan bij RSCA. Nederland liet het leer dikwijls aan Alderweireld die dan mocht oprukken, maar ze konden ook Debast vrijlaten in balbezit. Hij vond zelden een goed aanspeelpunt. Op zo’n momenten moet hij meer lef tonen.

© AP

4. Is De Ketelaere een alternatief als spits? Ja, maar...

We hunkerden naar Romelu Lukaku. Hij werd gemist, want Michy Batshuayi scoorde niet en dan speelt hij vaak een non-match. Ook andere spelers als Castagne en Witsel misten de kansen en Lukebakio pakte nog uit met een omhaal op het doelhout. Voor Nederland was de controle behouden belangrijk, bij België lukte het soms gewoon niet. Na de pauze viel Charles De Ketelaere dan in als diepe spits. Dat gaf België wat meer voetballend vermogen, maar hij zat ook goed in de tang bij de Oranje-defensie. De Ketelaere was gediend geweest met wat meer steun, maar onder meer Kevin De Bruyne joeg zich meer dan eens op omdat het niet liep. De Ketelaere als spits kan een optie zijn als hij voldoende geflankeerd wordt.

© BELGA

5. Moet niet-geselecteerde Dendoncker zich zorgen maken? Neen

Opvallend: Leander Dendoncker viel uit de kern voor deze wedstrijd. De middenvelder was nochtans mee afgereisd naar Amsterdam en voelde zich naar verluidt kiplekker. Dat hij niet eens op de bank zat was een sportieve keuze. Roberto Martinez en Thierry Henry wilden even andere jongens aan het werk zien en Dendoncker speelde ook nog niet vaak bij zijn nieuwe club Aston Villa. Toch lijkt hij zich nog geen zorgen te moeten maken. Aangezien Dendoncker zowel als pure controlerende middenvelder in plaats van Witsel kan spelen én kan depanneren als verdediger, blijft hij een erg interessante speler voor het WK. De andere niet-geselecteerden: Wout Faes en Brandon Mechele hebben grotere kopzorgen.