Onze tv-tips: levenseinde, achterstandswijken en stand-upcomedy

De vier seizoenen van Caroline Pauwels

Canvas, ma, 21.20 uur

Begin augustus stief Caroline Pauwels, rector van de VUB. Meer dan een jaar geleden raakte bekend dat ze een ongelijke strijd uitvocht tegen kanker. In de laatste vier seizoenen van haar leven liet Pauwels de camera’s toe op haar werk en in haar privéleven. Het resultaat van deze documentaire is een diepmenselijk en ontroerend portret van iemand die voelt dat haar einde nadert. (tove)

Comedy live Wouter Deprez: levend en vers

VTM4, ma, 22.55 uur

Het is opnieuw een vrolijke voorstelling geworden, na de vorige die wat somberder was. De cabaretier pakte de zaal in met verhalen vol weemoed, nostalgie en levenslust, en met vaak ook stoute grappen. Het resultaat is een vernuftige show van een West-Vlaamse cabaretier die al 15 jaar lang bezig is, en ondertussen een sterk palmares kan voorleggen. (tove)

Breuklijnen

NPO2, ma, 22.18 uur

Vier afleveringen lang volgen we reporter Sinan Can die een jaar lang in de banlieues van enkele grootsteden verbleef. In deze eerste aflevering komt hij terecht in Parijs. Sinan gaat naar het armste gedeelte van Clichy-sous-bois waar hij met grote verbazing de verpauperde flatblokken aanschouwt. In de afleveringen die volgen komt hij ook nog terecht in Londen, Stockholm en Brussel. (tove)