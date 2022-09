22 cijfers over de 22-jarige wereldkampioen: van die ene prestatie die niemand ooit Remco Evenepoel voordeed, tot zijn 29.752 kilometers

De solo van de 22-jarige Remco Evenepoel was straf en dat zijn zijn cijfers ook: de nieuwe wereldkampioen samengevat in 22 cijfers.

1

Het is dan toch mogelijk. Evenepoel werd gisteren de eerste renner ooit die de dubbel Vuelta en WK in één jaar behaalde. Dat had niemand hem ooit voor gedaan. Een unicum dus, de allereerste renner met de rode en de regenboogtrui in één jaar.

2

Evenepoel is de tweede renner uit de geschiedenis van de wereldkampioenschappen die tegelijk wereldkampioen werd bij de juniores en de profs. De eerste was Greg LeMond die jeugdkampioen werd in Buenos Aires 1979 en in Altenrhein 1983 bij de profs. Net als bij Evenepoel zat er maar vier jaar tussen.

3

Wollongong 2022 is de derde wereldtitel voor Remco Evenepoel. De vorige twee verzamelde hij in Innsbruck 2018. Toen pakte hij goud in de tijdrit en de wegrit, waar hij na een onwaarschijnlijke achtervolging iedereen naar huis reed.

4

Evenepoel is de vierde renner ooit die in één en hetzelfde jaar een monument van een klassieker, een grote ronde wint en wereldkampioen werd. Gingen hem voor: Alfredo Binda in 1927 (Ronde van Lombardije, Giro, WK), Eddy Merckx in 1971 (Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije, Tour en WK) en Bernard Hinault (Luik-Bastenaken-Luik, Giro, WK).

5

Zes keer eremetaal op een WK wielrennen en dat nog voor zijn 23ste verjaardag, uitzonderlijk maar niet ongezien. Remco Evenepoel is na Taylor Phinney de tweede man die het klaarspeelt. Bij de vrouwen deden ook Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos en Catherine Marsal hem dat voor. Hij is met andere woorden de vijfde atleet die op zo’n jonge leeftijd al zo’n stapel eremetaal bij mekaar fietste.

6

Het aantal WK-medailles dat Remco Evenepoel al behaalde. Daaronder zitten drie gouden (juniores Innsbruck 2018 weg en tijdrit, profs Wollongong 2022), een zilveren (tijdrijden Harrogate 2019) en twee bronzen (tijdrijden Brugge 2021 en Wollongong 2022). Het was pas zijn vierde campagne op een WK, waar hij altijd de tijdrit en de wegrit reed.

© BELGA

7

Evenepoel is de zevende jongste wereldkampioen op de weg bij de elite. Landgenoot Karel Kaers was in 1934 de allerjongste. Hij was die dag 20 jaar en 46 dagen oud. Naast Kaers en Evenepoel behoren ook Monséré, Merckx en Ronsse tot de zeven jongste wereldkampioenen. De twee buitenlanders komen uit de VS: Lance Armstrong en Greg Lemond.

10

De nieuwe wereldkampioen maakte een einde aan tien jaar droogte. Evenepoel volgt Philippe Gilbert op die in Valkenburg 2012 zijn wereldtitel behaalde.

15

Het rugnummer waarmee hij het gisteren klaarspeelde, kreeg hij voor de allereerste keer in zijn carrière opgespeld. Vreemd genoeg opteerde Evenepoel niet voor zijn geliefkoosde rugnummer 13 dat hij al negen keer droeg en dat hem onder meer nog geluk bracht in Luik-Bastenaken-Luik en in de Baloise Belgium Tour.

© PRESSE SPORTS

16

In Australië pakte Evenepoel al zijn zestiende zege van het seizoen. Daarbij vijftien internationale overwinningen en de regionale wedstrijd Gullegem Koerse. Daarmee voert hij momenteel de internationale zegestand aan. Tadej Pogacar telt er veertien, Evenepoels ploegmaat Fabio Jakobsen dertien.

24

Dit jaar telt Evenepoel 67 koersdagen. Zestien daarvan sloot hij winnend af. Dat betekent dus dat hij 23,8 procent van zijn wedstrijden winnend afsluit.

27

De beroemdste inwoner van Schepdaal zorgde op het WK voor de 27ste Belgische gouden medaille in de wegwedstrijd bij de profs. De eerste was Georges Ronsse die zowel in 1928 als 1929 won.

38

Met Gullegem Koerse meegerekend, staat de teller bij Remco Evenepoel al op 38 profoverwinningen. De allereerste was op 13 juni 2019 in de tweede rit van de Baloise Belgium Tour met aankomst in Zottegem.

© BELGA

51

Dat is het aantal jaar dat we moesten wachten op een Belg die net hetzelfde deed als Eddy Merckx in één en hetzelfde seizoen. Al pakte de Allergrootste dat jaar met Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije ook en passant nog drie van de vijf monumenten mee in de klassiekers.

86

Zijn overwinning in Wollongong was nummer 37, maar in totaal eindigde Evenepoel ook al 55 keer op het podium in een wedstrijd, finishte hij 68 keer in de top vijf en schaarde hij zich 86 keer bij de top tien. Op 194 koersdagen betekent dat dus dat hij in 44 procent van de wedstrijden de top tien haalde.

106

Zijn regenboogtrui heeft hij nog niet in een wedstrijd kunnen tonen, maar in totaal droeg Evenepoel al 106 keer een leiderstrui in 12 verschillende wedstrijden. Op in totaal 194 koersdagen als prof reed hij dus al meer dan de helft ervan in een leiderstrui rond.

166

Remco Evenepoel behaalde net als Eddy Merckx op zijn 22ste zijn wereldtitel bij de profs. De Allergrootste was evenwel 166 dagen jonger toen hij op 3 september 1967 in Heerlen zijn eerste van zijn drie regenboogtruien in de hoogste categorie behaalde.

243

Met zijn wereldtitel erbij heeft Evenepoel een record van Eddy Merckx afgesnoept. Toen de Kannibaal in 1968 in de Giro zijn allereerste grote ronde won, werd hij met 22 jaar en 361 dagen de jongste renner ooit om een Monument, een grote ronde en een wereldtitel in de wegrit op zijn palmares te hebben staan. Evenepoel is 118 dagen jonger: 22 jaar en 243 dagen.

© BELGA

19’43

In de 95 edities van het WK wielrennen, slaagde er maar acht keer een renner in om met een grotere voorsprong de meet te bereiken dan de 2’24 die Evenepoel gisteren sneller was dan Laporte. Het record staat echter op naam van Georges Ronsse. Hij pakte in 1928 de regenboogtrui in Budapest met 19 minuten en 43 seconden voorsprong op de Duitser Herbert Nebe.

1968

Zo ver moeten we terug om iemand te vinden die met een grotere voorsprong het WK op de weg won dan Remco Evenepoel. 54 jaar geleden slaagde de Italiaan Vittorio Adorni erin om het WK in Imola met 9’51 voorsprong te winnen op ene Herman Van Springel.

4767,5

Na de 850 punten die zijn eindzege in de Vuelta opleverden en de 200 die hij nog sprokkelde dankzij zijn bronzen medaille in de tijdrit, voegde Evenepoel gisteren nog eens 600 UCI-punten aan zijn conto toe. Daarmee komt hij straks op 4.767,5 punten te staan. Genoeg om over Van Aert naar de tweede plek in de UCI-ranking te springen, maar net 148,5 te weinig om Pogacar bovenaan de lijst te onttronen.

29.752

Het aantal kilometers dat Evenepoel al aflegde in zijn profcarrière. Het leverde hem dus nu al 37 overwinningen op, verspreid over 194 koersdagen. Omgerekend betekent dit dat hij om de 804 km een overwinning pakt of in bijna één wedstrijd op vijf. 719 van die bijna 30.000 km reed hij in de aanval.