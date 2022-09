Tom Boon en Charlotte Englebert worden als beste hockeyspelers van het voorbije seizoen beloond met de Gouden Stick

Tom Boon en Charlotte Englebert zijn zondag tot beste hockeyspelers van het seizoen 2021-2022 verkozen. Ze ontvingen de Gouden Stick op een gala in het Château du Lac in Genval (Rixensart).

Boon werd voor de eerste keer tot beste speler van de Belgische competitie verkozen. In 2008-2009 was hij wel al beste belofte. De 32-jarige aanvaller van Leopold gaat in de uitslag twee andere Red Lions voor. Cédric Charlier en Victor Wegnez (beiden Racing) werden tweede en derde. Op de erelijst volgt hij Florent Van Aubel op. Een vijfde gouden stick zat er niet in voor Van Aubel, want hij verkaste naar de Nederlandse competitie.

Charlotte Englebert — © Getty Images

Ook de 21-jarige Charlotte Englebert ziet haar naam voor het eerst op de erelijst komen. De jonge middenveldster van Racing en de Red Panthers kreeg de voorkeur op twee speelsters van Gantoise: Stephanie Vanden Borre en Emilie Sinia. Vorig jaar was ze ook al genomineerd, maar moest ze de erkenning aan Ambre Ballenghien laten.

De Gouden Sticks worden gekozen door de spelers en coaches van beide eredivisies.