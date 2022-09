Heraanleg voetpaden Kerkdijk in Overpelt van start, met impact op schoolomgeving

Pelt

In deelgemeente Overpelt beginnen vanaf maandag 26 september de werken van de heraanleg van de voetpaden in de Kerkdijk. Het zijn na de Teunenstraat en de Cijnsweg de laatste werken van die aard binnen de Ringlaan. Het zal voor de bewoners en passanten van de Kerkdijk een zucht van verlichting zijn dat de stoepen eindelijk worden gerenoveerd. De buren en de aanpalende school Wico campus Mater Dei kregen informatief een schrijven in de brievenbus.