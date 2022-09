Thierry Henry vervangt geschorste Roberto Martinez als T1 tegen Nederland: “We hebben alle mogelijke scenario’s vooraf afgesproken”

LIVE. Volg de Derby der Lage Landen hier op de voet!

“Ik ben en blijf T2”, stelt Henry voor aftrap meteen duidelijk bij VTM. “Jullie weten dat de coach een rode kaart heeft gepakt en dat ik hem nu gewoon vervang.”

“We hebben bekeken wat de coach en ik al hadden uitgetekend. We hebben gekozen voor deze ploeg en zullen de uitdaging proberen aan te gaan. Met de nodige zin zullen we dan ook starten. Nederland heeft ons in eigen huis verslagen dus we gaan proberen revanche te nemen vanavond.”

Henry zal dus geen beroep kunnen doen op de adviezen van Roberto Martinez tijdens de partij. “We hebben alle mogelijke scenario’s afgesproken. We weten hoe de coach erover denkt. Ik werk al lange tijd met hem samen, net zoals de staff. Iedereen praat over mij maar er zijn nog veel meer mensen die alles opvolgen. We weten wat ons te doen staat, de coach heeft ons goed ingelicht vooraf”, aldus Thierry Henry.