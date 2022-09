Anthony Pauwels vertoeft al zes dolle weken aan zijn zijde: “Ik weet wanneer Remco bluft over superbenen. De voorbije weken blufte hij niet één keer”

Anthony Pauwels was de eerste die Evenepoel in de armen viel na de meet. “Ik heb nog nooit met een grotere atleet dan Remco gewerkt.” — © ISOPIX

Of hij het zag zitten om hem bij te staan in de Vuelta en op het WK.Zo ongeveer vroeg Remco Evenepoel het begin dit jaar aan kinesist-osteopaat Anthony Pauwels. Zonder veel nadenken had hij er ‘ja’ op gezegd. Geen haar op zijn hoofd dat toen vermoedde dat hij daarmee tekende voor zes waanzinnige weken. Vandaag is Pauwels de enige Belg die er overal bij was, van de Vuelta tot Wollongong.