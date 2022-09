Truiense handbaldames scoren bijna dubbel zoveel als tegenstander Gent

Sint-Truiden maakte net niet het dubbele van het aantal punten van tegenstander Gent (39-20). Joy Haegemans was met zeven doelpunten beste afwerkster. Hubo Handbal overtuigde in de eerste helft niet tegen Eynatten. Maar met vier doelpunten op rij in het begin van de tweede helft werd de tegenstander meteen schaakmat gezet. Imani Neyens en Suzan Jordan namen beiden zeven doelpunten voor hun rekening. Overpelt hield in Eupen drie kwartier stand, maar viel dan compleet stil en moest uiteindelijk met 29-21 de duimen leggen.