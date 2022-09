BRUSSEL

De Vlaamse regering moest zondag haar begrotingsbesprekingen noodgedwongen verderzetten zonder viceminister-president Hilde Crevits (cd&v). Die werd zaterdagavond onwel en liet zich vervangen door haar collega’s Benjamin Dalle en Jo Brouns. Maar de Septemberverklaring uitstellen was geen optie. “Maar we moeten daar niet flauw over doen, dat is een aderlating.”