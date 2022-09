Rijbewijs ingetrokken na positieve drugstest in Tongeren

Tongeren

Bij controles afgelopen weekend in Tongeren is een bestuurder zijn rijbewijs kwijtgespeeld omdat hij positief testte op drugs. Een bestuurder moest zijn auto 6 uur laten staan na een positieve alcoholtest. Een auto werd in beslag genomen wegens niet gekeurd en verzekerd. Een bestuurder kreeg een GAS PV voor het onrechtmatig gebruik van een speciaal geluidstoestel.

Daarnaast werden nog een 20-tal andere overtredingen vastgesteld; gaande van foutparkeren, rijden zonder keuring, het niet dragen van de veiligheidsgordel,

Buitenlanders moesten hun boete meteen betalen mm