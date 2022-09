Thomas Pieters eindigt als derde in Open de France, Italiaan Migliozzo triomfeert

Thomas Pieters is zondag in Guyancourt, nabij Parijs, derde geworden in het Open de France (DP World Tour/3 miljoen euro). Met een slotronde in 70 slagen, één onder par, bracht de 30-jarige Antwerpenaar zijn totaal op 273, elf onder. De Italiaan Guidi Migliozzi stak met 268 slagen de zege op zak. De Deen Rasmus Höjgaard werd op één slag tweede.