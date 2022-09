Team World doorbreekt dankzij winst van Tiafoe tegen Tsitsipas hegemonie van Team Europe en wint voor het eerst de Laver Cup

Op die manier is de kloof met 13-8 onoverbrugbaar geworden en hoeft de oorspronkelijk geplande afsluiter, tussen de Noor Casper Ruud (ATP 2) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 12), niet meer te bepalen over winst en verlies.

Team World heeft er een vlekkeloze zondag opzitten. Eerder op de dag boog het een 4-8 achterstand om in een 10-8 voorsprong. Eerst triomfeerde de Canadees Felix Auger-Aliassime en de Amerikaan Jack Sock tegen de Italiaan Matteo Berrettini en de Brit Andy Murray in het dubbelspel met 2-6, 6-3 en 10-8.

Nadien boekte Auger-Aliassime (ATP 13) een prestigieuze overwinning tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 7): 6-3 en 7-6 (7/3).

Elk gewonnen duel op zondag leverde drie punten op. De Laver Cup werd vijf jaar geleden in het leven geroepen en in de eerste vier edities in 2017, 2018, 2019 en 2021 was het telkens Team Europe dat aan het langste eind trok.

