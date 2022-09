In 4A diende Zonhoven United B Herk FC B een eerste nederlaag toe. In 4B zijn maar liefst vijf clubs puntenloos, in 4C pronken er vijf aan de leiding. In 4D blijven Future Winterslag en Opoeteren foutloos aan de kop van de ranking. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)