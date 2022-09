Simone Consonni wint in Parijs massasprint voor Groenewegen, Arnaud De Lie finisht vijfde

Simone Consonni (Cofidis) heeft zondag de 72e editie van Paris-Chauny (cat. 1.1) gewonnen. Na 203,5 kilometer van Margny-lès-Compiègne naar Chauny was hij in een massasprint sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen en de Fransman Jason Tesson. Arnaud De Lie sprintte naar de vijfde stek.

Voor de 28-jarige Consonni, met Italië olympisch- en wereldkampioen ploegenachtervoling, is het de tweede zege op de weg. In 2018 won hij een rit in de Ronde van Slovenië (2.1). Op de erelijst van Paris-Chauny volgt hij Jasper Philipsen op.