Eendracht Mechelen a/d Maas won in 2B de derby tegen Boorsem. — © Sven Dillen

In 2A pakte DH Jeuk zijn eerste punt van het seizoen en in 2B won E. Mechelen a/d Maas de derby tegen Boorsem en loopt de top drie uit op de rest. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)