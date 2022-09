Politie waarschuwt voor spoofing nadat Genkse (89) opgelicht wordt voor 13.000 euro

In Genk is een vrouw van 89 opgelicht voor 13.000 euro. Criminelen deden zich voor als medewerkers van haar Belfius bankkantoor. Eerst telefonisch, daarna aan haar voordeur. Ze hadden de Genkse haar bankkaarten en code ontfutseld met het excuus om haar geld te beveiligen.

De oplichters kwamen volgens het slachtoffer erg overtuigend over. Nadat ze haar code hadden bemachtigd, werd geld afgehaald en online aankopen gedaan voor in totaal 13.000 euro. Politie Carma bevestigt dat oplichters de voorbije weken telkens op deze manier in Limburg tewerk gingen en waarschuwt een ouder publiek dat echte bankmedewerkers nooit op deze manier tewerkgaan.