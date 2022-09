Maandag steken de EU-ambassadeurs de koppen bijeen over de vraag of we Russen die hun land ontvluchten, moeten opvangen of niet. Sinds Poetin de ­‘gedeeltelijke’ mobilisatie aankondigde, verlaten duizenden Russen hun land om niet naar het front te moeten. Dat erkent nu zelfs het Kremlin, dat zaterdag een wet ­ondertekende die deserteurs (nog) zwaarder straft: zij riskeren nu tot 15 jaar cel.