Russische patriarch Kirill tot reservisten: “Wees niet bang voor de dood”

Patriarch Kirill, de geestelijke leider van de Russisch-orthodoxe kerk, heeft zijn landgenoten na het uitroepen van de (gedeeltelijke) mobilisatie door president Vladimir Poetin op het hart gedrukt niet bang te zijn voor de dood.

“Ga dapper je militaire plicht vervullen. En onthoud dat als je je leven geeft voor je land, je bij God zult zijn in zijn koninkrijk en glorie en eeuwig leven je wachten”, vertelde hij in zijn homilie in het Zachatyevsky-klooster in Moskou.

Ter ondersteuning van de mannen die naar het front worden gestuurd, voegde hij eraan toe dat “de ware gelovige niet onderhevig is aan angst voor de dood.”

In Rusland zijn sinds de bekendmaking van de mobilisatie al minstens 2.000 mensen opgepakt die protesteerden tegen de oorlog in Oekraïne en vooral tegen de rekrutering van naar schatting 300.000 reservisten. Velen zonder militaire ervaring, maar ook zieke (onder)officieren en jongemannen die opgepakt werden bij betogingen.

Duizenden Russen proberen het land nog te ontvluchten om niet te moeten gaan vechten aan het front in Oekraïne.

Ook voor hen had patriarch Kirill een boodschap: “Verraad of rebellie tegen de medebroeders zijn een teken van geloofszwakte.”