Eli Iserbyt laat concurrenten vlot achter zich en soleert naar winst in veldrit van Beringen

Eli Iserbyt heeft zichzelf opgevolgd in Beringen. Net zoals in 2021 mocht hij zegevieren op de mijnterril in Beringen. Zijn ploegmaat bij Pauwels Sauzen-Bingoal Michael Vanthourenhout werd tweede. Lars van der Haar derde.

Het was snel duidelijk dat Iserbyt, Vanthourenhout, Van der Haar en Ronhaar de sterksten waren in het begin van de cross. Vanthourenhout, die vorige week in Kruibeke won, liet zijn metgezellen even later achter. In de achtergrond kregen Iserbyt en Van der Haar af te rekenen met een kort oponthoud, maar het duo kon al snel weer verder. Ronhaar moest even een gaatje laten, maar kwam wel weer aansluiten. Vanthourenhout had uiteindelijk niet meer dan acht seconden voorsprong.

Iserbyt wilde duidelijk naar zijn ploegmaat toerijden en deed dat ook. Vanthourenhout ging aanvankelijk nog mee, maar moest toch lijdzaam toezien hoe Iserbyt vinniger was. De vogel was gaan vliegen, terwijl Vanthourenhout het gezelschap kreeg van Van der Haar. De Nederlander was op zijn beurt weggereden van Pim Ronhaar. Het achtervolgende duo stond wel een minuut in het krijt van een ontketende Iserbyt.

Iserbyt pakt zijn eerste zege van het seizoen in de Exact Cross in Beringen, Vanthourenhout werd tweede nadat hij Van der Haar in de laatste ronde achterliet.