LIVE. Nemen Rode Duivels revanche tegen Oranje?

Toby Alderweireld wordt bewust vrijgelaten door de Nederlanders omdat ze weten dat hij met de bal aan de voet nooit ver druft of mag oprukken. Hij speelt de bal telkens snel in of trapt een lange bal en komt dan terug in positie. Hij is dan wel weer aanspeelbaar, maar dat levert nooit een voordeel op in offensief opzicht. Pas als Alderweireld durft door te schuiven, kan een tegenstander gedwongen worden om zijn positie te verlaten en kunnen we vrije mensen krijgen. Het uitvoetballen van de Rode Duivels is heel pover.