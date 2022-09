Remco Evenepoel zal zijn regenboogtrui door het ‘Super WK’ minder lang kunnen tonen (maar het is niet meer wachten tot 2023)

Wanneer zien we Remco Evenepoel voor het eerst weer in zijn regenboogtrui? Op training zal hij alvast eens trots rondrijden in zijn nieuwe tenue, voor een wedstrijd leek het wachten tot volgend seizoen, maar maandag raakte bekend dat Evenepoel op 4 oktober aan de start staat van Binche-Chimay-Binche. Hij rijdt dit jaar wel geen Ronde van Lombardije, want dat weekend (8-9 oktober) staat... zijn trouw gepland.

Wanneer zien we je voor het eerst weer in je regenboogtrui? “Het plan was om de fiets aan de kant te zetten. Maar nu ik wereldkampioen ben, denk ik dat ik ook nog een weekje wil doortrainen”, grijnsde de kersverse wereldkampioen, die op 2 oktober gehuldigd wordt op de Grote Markt van Brussel. “En ik kan niet wachten om deze mooie trui volgend seizoen voor het eerst in een wedstrijd te tonen.”

Maar zo lang moeten de fans dus niet wachten. Maandagavond maakten de organisatoren van de Waalse semiklassieker Binche-Chimay-Binche/Mémorial Frank Vandenbroucke bekend dat Evenepoel op dinsdag 4 oktober aan de start staat. Die dag rijdt zijn goede vriend Philippe Gilbert ook zijn laatste profkoers op Belgische bodem.

Wat dan volgend seizoen zijn eerste wedstrijd zal zijn, dat is nog even afwachten. Dit jaar begon hij eraan in de Ronde van Valencia, waarna de Ronde van de Algarve volgde. Evenepoel gaat misschien wel hier en daar een extra wedstrijd opnemen in zijn programma. Hij zal namelijk korter dan normaal kunnen genieten van zijn regenboogtrui omdat het WK in 2023 niet, zoals gewoonlijk, eind september plaatsvindt. Het ‘Super WK’ in Glasgow staat namelijk gepland tussen 3 en 13 augustus, met de wegrit voor de mannen al op 6 augustus.