Peter Donné is ontevreden over H&F: “Ik ben zelf ook zelfstandige. Ik vind het niet kunnen dat onze centen worden gebruikt door andere mensen om hun levensstandaard op peil te houden.” — © Sven Dillen

Zonhoven

De Genkse firma H&F, gespecialiseerd in kachels, incasseert voorschotten, maar levert niet omdat de zaakvoerder ‘revalideert’. De kopers zitten in zak en as. Peter Donné is zo 2.300 euro kwijt.