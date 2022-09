DERDE AFDELING. Wereldgoal in Sch.-Beverst, Termien nog steeds ongeslagen

KVK Beringen slikte tegen ASV Geel zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. Een wereldgoal van Telegrafo luidde de 1-0 in van Schoonbeek-Beverst tegen Diest. Pelt kwam niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Witgoor Dessel. KVK Wellen pakte thuis de drie punten dankzij een doelpunt in blessuretijd van Barend Winkels. Termien blijft in de winning mood en pronkt na de zege tegen Wijgmaal samen met Geel aan de leiding in derde afdeling. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (jmu/gsb/gesi/krth)