Fem van Empel houdt landgenote Lucinda Brand af in Beringen en boekt tweede zege van het seizoen

De Nederlandse Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Exact Cross in Beringen op haar naam gezet. Ze hield haar landgenote Lucinda Brand (Trek-Segafredo) in de sprint af. Voor Van Empel is het na Kruibeke vorige week haar tweede zege van het seizoen. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) ging als derde het podium op.

In de voorlaatste ronde snelde Van Empel weg van haar landgenote Lucinda Brand die in haar wiel zat. Al bleef het verschil maar een paar luttele seconden tussen de twee. Uiteindelijk zou het nog tot een sprint komen. Daarin was Van Empel de sterkste. Na Kruibeke wint de Nederlandse nu ook op de mijnterril in Beringen. Het podium kleurde volledig Nederlands, want Denise Betsema werd derde.

Vanavond (17u30) gaan de mannen elite van start.