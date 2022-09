Quinten Hermans heeft woord gehouden. In zijn WK-column van Het Belang van Limburg stelde de Looienaar al dat hij in de huid van stoorzender zou kruipen. Maar Hermans deed meer dan dat. Hij rolde ook mee de rode loper uit voor de latere wereldkampioen. “Het is fantastisch dat ik dit van dichtbij mag meemaken.”