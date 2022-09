Slak Race in Atheneum Martinus afsluiter van een week rond duurzaamheid

Het Atheneum Martinus in Bilzen stond een week lang in het teken van duurzaamheid en mobiliteit. Het geheel werd afgesloten met een spannende wedstrijd Surplace.

Met de richting wielrennen binnen het studieaanbod besteedde het Atheneum Martinus Bilzen vanzelfsprekend aandacht aan het WK. “We hebben dat in de school verder uitgewerkt in het project ‘Futureproof on the move’. Waar naast aandacht voor de wielersport ook een duidelijke link naar duurzaamheid, gezondheid en sportiviteit”, stelt directeur Ine Buekers. Afgelopen week werd er onder andere een succesvolle fietslabelactie gelanceerd, en was er een interactieve quiz rond gezondheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. “Ook de kampioenenlunch met ter plaatse gemaakte smoothies van 100% fruit gecombineerd met een supergezellige en gezonde picknick werd een succes, evenals het panelgesprek georganiseerd in verband met duurzame mobiliteit”, stelt Ruben Vanrusselt van het schoolteam.

De deelnemers hadden duidelijk veel geoefend — © Atheneum Martinus

Wedstrijd

Afgesloten werd de week met een WK Slak Race afgesloten. Een overweldigend aantal leerlingen nam de sportieve uitdaging aan om, per fiets, 8 meter af te leggen in zo veel mogelijk tijd. Een surplace waarbij behendigheid moest zorgen dat je niet met de voeten de grond raakt. Scheidsrechter Di Giacinto floot af en riep Mano Hanssen uit tot kampioen. “‘De eerste ronde verliep al goed maar ik ben blij dat ik het in de finale nog beter heb kunnen doen. Het was nodig want de tegenstanders waren erg sterk. Ik ben eigenlijk best wel trots”, lacht Mano, leerling van het 3de jaar richting hout. De week rond het thema duurzaamheid krijgt zeker een vervolg. Leerkracht Kristof Nijs: “De afgelopen weken zijn veel leerlingen met de fiets naar school gekomen. Hun brooddozen zaten vol met groenten en fruit en er werd nagedacht over duurzaamheid. En bovendien zullen de huidige renovatiewerken aan ons schoolgebouw onze school een heel stuk duurzamer maken.” (JoGe)

Johnny Geurts