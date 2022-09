Eline De Munck wint op de Oscars van de brillenwereld: “Prachtige bekroning”

Voormalig televisiester Eline De Munck maakt furore met haar brillenmerk Odettes Lunettes. Zaterdagavond heeft ze in Parijs een Silmo d’Or gewonnen, en dat blijkt in het brillenwereldje een prestigieuze onderscheiding. “Wauw, dit hadden we nooit verwacht”, reageert ze.

Odette Lunettes won in de categorie Children met de nieuwe collectie Odette Cadet, voor kinderen tussen 8 en 16 jaar. “Echte ‘kinderbrillen’ passen dan niet goed meer en een montuur voor volwassenen is vaak wat te serieus”, legt De Munck uit. “In onze Cadet-brillen zit humor en speelsheid in de monturen, waarbij we met het 3D-printen een innovatieve techniek toepassen en zorgen voor een handige extra: door een speciale zonneclip kan je meteen een zonnebril maken van je optische bril”.

Eigenlijk was hun nominatie op zich al ongelooflijk straf, omdat meestal enkel de bekende en grote merken hiervoor genomineerd worden. Dat De Munck in Parijs meteen met een Award naar huis gaat als klein Belgisch merk, is dus bijzonder te noemen.

Boost

“De Silmo D’or Awards zijn een soort Oscars voor de brillenindustrie. Dit is zo’n mooie bekroning voor ons team, waarmee we al zeven jaar bouwen aan ons verhaal. Dit geeft ons een boost om te blijven innoveren en groeien.”

Odettes Lunettes werd gestart in 2015. Zelfs grote sterren als Jamie Foxx, Dua Lipa en Martin Solveig dragen de brillen.