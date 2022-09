Opvallend: Dendoncker niet op Squad List Rode Duivels voor match tegen Nederland, ook Faes en Mechele in de tribune

Op de site van de UEFA staat er een Squad List die een update krijgt op de ochtend van de wedstrijd. Daarop bij de Belgen geen Matz Sels, Wout Faes, Brandon Mechele, Jason Denayer (niet speelklaar) of Dries Mertens (licht geblesseerd), maar evenmin Leander Dendoncker. Of de speler een kwaaltje heeft, is niet duidelijk. Indien niet, dan is dit een sportieve keuze van Roberto Martinez. Tijdens de vorige interlandbreak charmeerde Dendoncker nog als centrale verdediger.

Navraag bij de KBVB leert ons dat Dendoncker wel afgereisd is naar Nederland. Als er geen foutje in de documenten van de UEFA is geslopen, moeten we vanavond dus geen Dendoncker verwachten tegen de Nederlanders.

Daardoor mogen we Zeno Debast voor de tweede keer op rij in de basis verwachten: