‘s-Gravenvoeren

Op deze relatief ‘zonnige’ zondag van september was het druk in de Kloosterstraat en in het Onderdorp van ’s-Gravenvoeren. Tientallen standhouders presenteerden hun spullen op de brocante- en rommelmarkt die liep van de Boomstraat tot aan de Dreesch en de Grijze Graaf in het Onderdorp.