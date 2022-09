Daar kan je je borst al eens voor natmaken: wereldtitel in Qatar levert elke Duitse speler 400.000 euro op

“We hebben intensieve gesprekken gevoerd in een goede en constructieve sfeer. Uiteindelijk is er een compromis uit de bus gekomen dat voor alle partijen aanvaardbaar is”, verklaarde bondsvoorzitter Bernd Neuendorf zondag.

Bij een eerste plaats in de groepsfase mag elke speler 50.000 euro bijschrijven op zijn rekening. Een ticket voor de kwartfinales levert 100.000 euro op, een plaats in de halve finales 150.000 euro. Een derde plaats is goed voor 200.000 euro, bij een finaleplaats krijgt elke speler 250.000 euro.

Duitsland is op het WK ingedeeld in groep E met Japan (23 november), Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december).

Al vier keer werd Duitsland wereldkampioen: in 1954 (in Zwitserland), 1974 (in eigen land), 1990 (in Italië) en 2014 (in Brazilië).