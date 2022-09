Riemst

Het was erg schrikken zaterdagnamiddag toen hondje Bella - het hondje van de familie Loyens - niet terug thuis kwam en nergens te vinden was. Hete gezin uit de het Pater Vanweertplein in Vlijtingen raakte in paniek. Meer nog: toen een buurvrouw meldde dat ze gezien had dat Bella opgepikt werd door een stel met een auto, sloeg de radeloosheid toe en werd het een lange rusteloze nacht.