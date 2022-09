Team World hijgt op Laver Cup Team Europe in de nek na winst in het dubbelspel

© Action Images via Reuters

Team World hijgt Team Europe opnieuw in de nek na winst in het dubbelspel in de opener van de slotdag op de Laver Cup in Londen zondag. Met nog drie enkelwedstrijden te spelen staat de stand op 8-7 in het voordeel van de ploeg van Björn Borg.

De Canadees Felix Auger-Aliassime en de Amerikaan Jack Sock troefden de Italiaan Matteo Berrettini en de Brit Andy Murray af na een supertiebreak: 2-6, 6-3 en 10/8 was het resultaat na 1 uur en 37 minuten. Daarmee loopt Team World drie punten in en staat het nu 8-7 in het voordeel van Team Europe.

Team Europa speelt in het blauw, Team World in het rood. — © Action Images via Reuters

Later op de dag staan er nog drie partijen in het enkelspel op het programma. De Serviër Novak Djokovic (ATP 7) neemt het op tegen Auger-Aliassime (ATP 13), de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) bekampt de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 19) en de Noor Casper Ruud (ATP 2) kijkt met Taylor Fritz (ATP 12) nog een andere Amerikaan in de ogen. Elk gewonnen duel op zondag levert overigens drie punten op, dus alles kan nog.