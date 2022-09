Hasselt/Zonhoven

Ruim 100 bestuurders zijn zaterdag bij snelheidscontroles in Hasselt en Zonhoven geflitst. De controles gebeurden in de Wijvestraat en op de Heuveneindeweg in Zonhoven en op de Kempische Steenweg in Hasselt. 2.266 van de 2.378 gecontroleerde bestuurders hielden zich aan de maximum toegelaten snelheid. mm