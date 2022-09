Maaseik

Bij de politie is zaterdag rond 22 uur de melding binnengekomen van een persoon die in Voorshoven fietsers lastig viel. De feiten gebeurden in de buurt van een café op de Voorshoventerweg. Toen een politiepatrouille ter plaatse kwam, was de verdacht al weg. Niemand bleek de man te kennen. mm