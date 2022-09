Moeder van Marc Wauters overleden

Zaterdag is de moeder van Marc Wauters in woonzorgcentrum Het Meerlehof overleden. Maria Theunis was 75 jaar en ze was 55 jaar gehuwd met Jos Wauters. Gewezen profwielrenner Marc was hun oudste zoon en hun vier jaar jongere dochter Karin woont in het Vlaams-Brabantse Oplinter.

Marc Wauters: “Moeder had nierkanker en ze heeft de laatste jaren erg afgezien. Ze verbleef een tijdje in het ziekenhuis in Leuven en sinds drie weken in het Lummense woonzorgcentrum Het Meerlehof. Vader en wij hebben heel veel voor haar gedaan en niemand geeft graag iemand af. Woensdag is er een gebedswake bij begrafenisondernemer Hanssen in Zelem. Donderdag om 10.30 uur is de uitvaart in de kerk van Thiewinkel, het gehucht waar zij en ik opgroeiden”, vertelt Marc Wauters. (klu )