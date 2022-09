Patrick Lefevere voelde dat er iets in de lucht hing voor wereldkampioen Remco Evenepoel: “Ik liep al twee dagen nerveus rond”

De tel is hij intussen zelf al kwijt geraakt, maar de regenboogtrui voor Remco Evenepoel is ook voor Patrick Lefevere (67) één van de meest bijzondere wereldkampioenen die hij al wist af te leveren. Het brein achter de Quick-Step – Alpha Vinyl formatie voelde al twee dagen dat er iets in de lucht is en staat zelf ook versteld van de sprongen die Evenepoel blijft maken. “Hij neemt twee hordes tegelijk.”