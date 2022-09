Gijzeling aan de gang in Luik

In de Luikse deelgemeente Grivegnée is zondagmiddag een gijzeling aan de gang. Een man die gewapend is met een mes houdt in een woning een andere persoon gegijzeld, zegt het parket van Luik.

De feiten spelen zich af in de impasse Gérard in Grivegnée. Omstreeks 12.30 uur had een onderhandelingsteam van de politie contact met de gijzelnemer. Een bijzonder bijstandsteam en het parket zijn allebei ter plaatse.

De dader had eerder op de ochtend al een persoon neergestoken tijdens een geschil in dezelfde straat als waar de gijzeling nu aan de gang is. Het is niet duidelijk waarom dader en slachtoffer met elkaar in conflict gekomen zijn. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is niet in levensgevaar.

Rond de bewuste woning werd een perimeter ingesteld en een lokale supermarkt werd uit voorzorg gesloten.