Hilde Crevits reageert nadat ze onwel werd: “Het leven verloopt niet altijd zoals je het zelf wil”

Hilde Crevits werd zaterdag onwel tijdens de onderhandelingen over de Vlaamse begroting en moest even naar het ziekenhuis. Zondag is ze aan de beterhand, maar ze moet nog enkele dagen rusten, meldt haar kabinet. “Het leven verloopt niet altijd zoals je het zelf wil. Gisterenavond ben ik onwel geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen. Het was heel erg schrikken en een slechte timing. Maar het komt terug goed. Nu enkele dagen gedwongen rust. Een grote dankjewel aan de spoedartsen en -verplegers voor de directe zorgen. En aan de collega’s, die me heel erg steunden en die nu met veel engagement de onderhandelingen verder zetten”, schrijft ze op sociale media.

De onderhandelingen over de begroting gaan zondag om 14.00 uur verder, maar dan wel zonder Crevits. CD&V-collega’s Jo Brouns en Benjamin Dalle zullen de onderhandelingen namens de partij verder zetten.

(sgg)