Winnares Annemiek van Vleuten krijgt twee boetes voor inbreuken op kledingreglement tijdens WK

Van Vleuten verscheen door het breukje in haar elleboog - opgelopen bij een val tijdens de mixed relay eerder deze week - al met een ingepakte arm aan de start van de wegrit, maar dat was niet het enige dat opviel aan haar outfit. Van Vleuten begon de race immers met haar tijdritpak. Dat shirt levert een aerodynamisch voordeel op, maar het oranje tricot week volgens de jury ook te veel af van het witte shirt van haar Nederlandse teamgenoten. Van pak wisselen was natuurlijk niet mogelijk, dus trok Van Vleuten een normaal shirt over haar tijdritpak heen. Ze zou na de wedstrijd alsnog een boete van 500 Zwitserse frank krijgen.

Nog opvallender waren haar zeer hoog opgetrokken sokken. Te hoog volgens het UCI-reglement, dat stipuleert dat sokken niet hoger mogen komen dan het midden van het onderbeen. Overtredingen van die regel kunnen zelfs tot diskwalificatie of uitsluiting leiden, maar de kersverse wereldkampioene ontsnapte met een boete van 200 Zwitserse frank. Die twee boetes zal Van Vleuten ongetwijfeld met een glimlach betalen: ze verlaat Australië immers met de regenboogtrui.