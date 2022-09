Belgian Cats nu al quasi zeker van kwartfinales op WK basket: “Doel is bereikt, maar het moet beter”

Met twee zeges in hun eerste drie groepswedstrijden mogen de Belgian Cats zich op het WK basket in Australië opmaken voor de kwartfinales. “Met twee overwinningen (tegen Zuid-Korea en Puerto Rico) en een nederlaag (tegen de VS) is het mathematisch bijna zeker dat we ons kwalificeren voor de kwartfinales. Het doel is bereikt. We hebben gedaan wat we moesten doen”, zegt adjunctcoach Rachid Meziane zondag.