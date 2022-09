Russische toppolitici uiten bezorgdheid over “onaanvaardbare toestanden” bij mobilisatie

De voorzitters van het Russische parlement hebben zondag hun zorgen geuit over de chaos die is ontstaan bij de door president Poetin afgekondigde mobilisatie. Het regent klachten over de campagne. De Poetingetrouwe voorzitters hebben regionale bestuurders opgedragen de “excessen” snel uit te bannen.

De eerste mobilisatie in Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot een reeks protesten in het hele land, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 2.000 mensen zijn opgepakt. Mannen van militaire leeftijd proberen massaal het land te ontvluchten. Berichten dat ook mensen zonder enige militaire ervaring worden opgeroepen, zorgen voor extra onrust.

De voorzitter van de Federatieraad, het Hogerhuis van het Russische parlement, Valentina Matvijenko, gaf via Telegram aan ervan op de hoogte te zijn dat mannen die ongeschikt zijn, toch worden opgeroepen. “Zulke excessen zijn absoluut onacceptabel. En het is in mijn opinie terecht dat er in de maatschappij scherp op wordt gereageerd”, klinkt het.

Ze stelt de regiogouverneurs verantwoordelijk voor het verloop van de mobilisatie, zo liet ze weten in een boodschap aan hen. “Zorg ervoor dat de gedeeltelijke mobilisatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geschetste criteria, zonder één enkele fout.”

Doemavoorzitter Vijatsjeslav Volodin heeft eenzelfde boodschap. “Als er een vergissing wordt begaan, is het nodig die recht te zetten. De autoriteiten op alle niveaus moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.”

Volgens de officiële lezing heeft president Poetin bij de mobilisatie 300.000 mensen opgeroepen. Berichten in onafhankelijke Russische media dat het in werkelijkheid zal gaan om meer dan een miljoen mannen, zijn tot twee keer toe door het Kremlin ontkend.