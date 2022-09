Een kinderdroom komt uit: foto van piepjonge Remco Evenepoel in regenboogtrui wordt weer gretig gedeeld

Alsof het in de sterren geschreven stond. Nadat Remco Evenepoel zondag in het Australische Wollongong zijn eerste wereldtitel bij de profs veroverde, dook op sociale media ook weer een foto uit de oude doos op. Daarop is een piepjonge Remco Evenepoel te zien in een wereldkampioenentruitje van Quick-Step, dat toen gedragen werd door Tom Boonen. Nu mag Evenepoel dus zelf een jaar lang met de regenboogkleuren rijden. De schattige foto werd begin 2021 een eerste keer gedeeld door zijn vriendin Oumi: ook toen ging die viraal.