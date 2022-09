Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft eerste WK bij de elite op de weg beet: “Dit is echt wel iets dat afgevinkt is”

“We hebben de voorbije dagen vaak gepraat, en dat heeft geleid tot een plan”, begon de bondscoach zijn verhaal. “We wisten dat andere landen ons nooit zouden laten rijden, dus we konden niet zelf een ontsnapping creëren. Uiteindelijk zorgen de Fransen ervoor dat we wel voorin kwamen. Daarvan moesten we profiteren. Dat is een situatie waarvan je droomt en waar je op hoopt, maar die je niet zelf in de hand hebt.”

“We kregen Pieter Serry mooi mee vooraan in de koers en hij hoefde niet te rijden”, gaat Vanthourenhout verder. “Toen was het wachten tot kilometer 180 à 220 om met de renners uit het middenveld te gaan koersen of mee te proberen zijn. Remco stond daarbij met een vraagteken, hij moest zelf aanvoelen en beslissen of het goed was om al mee te gaan of niet. Die groep bestond uit 20, 25 renners en er was veel kwaliteit om voorop te blijven, maar niet om de laatste ronde mee te rijden.”

Geen sterke Fransen mee

Vanthourenhout verbaasde zich over het feit dat de sterke Fransen Christophe Laporte, Julian Alaphilippe en Benoit Cosnefroy niet meegingen in de groep met Evenepoel. “De Fransen, maar ook veel andere landen, namen een risico. Als Remco de benen heeft die hij wil en versnelt op de klim, is er in die kopgroep niemand capabel om te volgen. Op Lutsenko na. Van daaruit was het Remco voorin en Wout erachter. Ik zei hem zaterdag dat ik wist dat hij wil gaan op de klim en dat zijn moment daar kon liggen, maar ik dacht eerder dat zijn moment zou komen ergens waar het niet verwacht werd. Dat heeft hij ook gedaan. Dat hij dat eerder ook al deed, bijvoorbeeld in Luik-Bastenaken-Luik? Ja, het wordt ook een beetje zijn handelsmerk. Hij zal dat in de toekomst nog vaak doen.” (Lees verder onder de foto)

Vanthourenhout deelde na de finish een stevige knuffel uit aan de nieuwe wereldkampioen. — © BELGA

De bondscoach gaf aan dat er bij de Belgen nooit paniek moest zijn. “We hebben nooit in een groep gezeten zonder iemand waarmee we het niet konden afmaken. Voor Wout was het blijkbaar ook verrassend om nog voor het podium te sprinten. Dat hij aanviel op Mount Pleasant terwijl Remco voorop reed? Ja, maar hij ging niet vol. Dat lag nog altijd binnen het scenario, hij mocht dat gewoon niet doen als Remco tien seconden voor hem reed. Maar het verschil was toen twee minuten. Op dat moment zie je wel welke kwaliteit er nog in huis was. Wout zei ook dat de koers toen gereden was.”

Druk

Voor Vanthourenhout is het zijn eerste gouden plak in een WK-wegrit bij de elite. “Ik ben nog nooit naar een WK gekomen zonder dat de druk er was, dat zal volgend jaar ook zo zijn. Vandaag is het leuk en gaan we ervan genieten, maar na de volgende bocht kan weer veel kritiek loeren. Of Leuven vergeten is? Ik leer van elk kampioenschap. Leuven was vooral een sportief hoogtepunt, om die dag als wielersupporter te beleven. Vandaag is het genieten als bondscoach. Dit is echt wel iets dat afgevinkt is. Ik mag zeggen dat ik nu bijna alles heb meegemaakt en beleefd. Dat doet deugd. Ik ga mee genieten. Maar als je ziet welke kalibers er in de ploeg zitten, zal het wel een stevig feestje worden.”

Vanthourenhout werd ook kort gevraagd naar zijn reactie over het hallucinante verhaal rond Mathieu van der Poel. “Ik was deze ochtend vrij vroeg op de hoogte. De eerste vraag is dan of dat een fabeltje is of niet. Ik heb dat bewust eerst niet aan de renners gezegd. We gingen uit van onze eigen sterkte. Het is jammer dat het gebeurd is. In de eerste plaats voor het Nederlandse team, ook voor Mathieu. Maar goed, de jongens hebben daar eigenlijk weinig aandacht aan gegeven.”