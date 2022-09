Remco Evenepoel kroonde zich zondag tot wereldkampioen wielrennen. Een triomf vanjewelste voor de amper 22-jarige renner uit Schepdaal. Aan Café In De Rustberg werd er dan ook feestgevierd, door zijn familie in aanwezigheid van de aanhang. En verloofde Oumi, die had al een regenboogtrui aan.