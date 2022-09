Kim Huybrechts kijkt best uit voor gevallen wereldkampioen op Belgian Dart Open: Adrian Lewis is niet vies van confrontatie

Lewis in discussie met een piepjonge Dimitri Van den Bergh in 2019.

De 37-jarige Engelsman werd ooit groot onder de vleugels van de meest succesvolle darter ooit, Phil Taylor. Het leverde Lewis, onder andere, twee wereldtitels op (2011 en 2012). Maar die fantastische lijn kon de Engelsman niet doortrekken, waarna Michael van Gerwen de touwtjes in handen nam terwijl ’Jackpot’ ver weg zakte op de wereldranglijst.

De grote schuldige: zijn onderrug. “De spier trok samen en ik had last van spasticiteit”, aldus Lewis destijds. “Het had van alles kunnen zijn. Ik sliep 40 minuten per nacht, zo hevig was de pijn. De dokters hebben zelfs even gedacht aan kanker, gelukkig was dat niet het geval. De spier was doorgedrongen tot de huid. Ze moesten door de anus omhoog gaan en alles aan de bovenkant net onder mijn ruggengraat hechten. Het was pijnlijk. Die blessure had mijn carrière kunnen beëindigen, welke ik opliep voor een combinatie van mijn overgewicht, het vele darten en het vele reizen. Maar ik werk heel hard om terug te komen aan de top.”

Temperament

Maar die ambitie kon Lewis - die de voorbije jaren eerder bijkwam dan afviel - tot op heden nog niet waarmaken. Hij is dan wel het 16de reekshoofd in Wieze, ‘Jackpot’ is er nog steeds niet in geslaagd om opnieuw de top 20 - laat staan de top 10 - binnen te dringen. Hij staat momenteel 35ste op de wereldranglijst, twee plaatsen achter Kim Huybrechts.

Waar het altijd voor oppassen is bij Lewis… zijn temperament. De Engelsman ging tijdens zijn carrière al meermaals in de clinch met zijn tegenstander. Van Gerwyn Price tot Peter Wright en Dimitri van den Bergh. Voor een duw aan het adres van de Spaanse darter José Justicia kreeg ‘Jackpot’ zelfs een schorsing van drie maanden en een boete van 3.000 pond. Huybrechts zelf is ook iemand die zijn emoties soms de bovenhand laat nemen, zoals op het WK tegen Price.

De partij tussen Huybrechts en Lewis is de laatste van de namiddagsessie zondag. Deze staat daarom gepland rond 16u30. In de tweede ronde was ‘Jackpot’ met 6-1 en een gemiddelde van 103 veel te sterk voor Boris Krcmar.