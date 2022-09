“Niemand zal hier iets over kunnen zeggen”: familie ziet hoe hun Remco wereldtitel pakt

Feest in Schepdaal aan Café In De Rustberg waar zo’n 200 supporters de wedstrijd op groot scherm volgden en iedereen ervan overtuigd is: “Le nouveau Merckx est arrivé.” Van zes uur ’s morgens stonden ze er paraat, met koffie en al heel snel ook wat pintjes. “Nu gaan we feesten”, aldus Remco’s vader Patrick. “Amai niet.” En morgen werken? “Ook ‘amai niet’.”

Zondagmorgen zes uur. Het was een korte nacht in het supporterscafé van “de kleine van Schepdaal”. “Om 22.30 uur hebben we gesloten, om 5 uur vanmorgen waren we hier al terug om alles klaar te zetten”, zegt Ivo Leo (61) die mee in het café helpt. “Geslapen hebben we niet. Weinigen hier in Schepdaal. Veel supporters zaten al van het begin voor tv.”

Een man of dertig is er stipt op tijd, neemt plaats voor het groot scherm. Bestelt een koffie. Eet een boterkoek die Patrick Evenepoel, vader van Remco, brengt. Zet de koffietas weg. En bestelt een pintje. Het eerste van de dag. Dat het drie uur later op een volksfeest met veel pintjes zal uitdraaien, weet niemand op dat uur. Ook Patrick niet. “Natuurlijk hopen we”, vertelt hij iets voor zeven. “Maar een WK is altijd een vreemde koers. Er moeten er maar een paar mannen een patat op geven en wegrijden, en alles ligt in een plooi. Dan is het gedaan. We zullen zien.”

© Olivier Matthys

“Het is ook al een mooi jaar geweest hé”, zegt moeder Agna, die vanop een terrasstoel zit te kijken. “Wat heeft hij al niet allemaal verwezenlijkt? Niets moet, alles mag. Dat is ons motto. Of ik hem nog hoorde? Ja, net voor de start. Zoals voor elke koers. Daarna ben ik voor tv gaan zitten. Geslapen heb ik niet. Dat zou toch niet gelukt zijn.”

Punaises

Tot een uur of half acht blijft het relatief rustig voor het café. Groeit het aantal supporters, maar los van nu en dan een ‘Remco is van ons’, ondergaan ze de koers. Gaat het er gewoon leutig aan toe. “Heb jij een rijbewijs om met die remorque te rijden”, klinkt het grappend wanneer er iemand met drie flesjes bier in de hand staat te kijken naar het scherm. De sfeer is goed. En zwengelt pas ferm aan wanneer Remco op een 60 kilometer van het einde eens aan de boom schudt. “Hier sè, daar is hem”, roept Patrick. Hij wijst naar zijn zoon op tv. Daarna zal het niet meer kalm worden, groeit de spanning, komen mensen van in de straat kijken.

“Ik was thuis aan het kijken, maar hoorde plots veel gejuich”, zegt David Bruynooghe (45). “Dan zijn we met het volledige gezin naar hier afgezakt. Vorige week met de tijdrit waren we er ook, maar dit wordt duidelijk nog specialer. Straf wat die kerel allemaal doet. Al wist iedereen hier wel al langer dat het een straffe was. We hebben een wielertoeristenclubje. Nog lang voor Remco prof was, reed hij eens mee met ons. Dat jonge mannetje kletste ons allemaal ferm uit het wiel. Haha.”

© Olivier Matthys

© Olivier Matthys

© Olivier Matthys

Op het groot scherm is op dat moment te zien hoe ze vanuit de achtergrond op het groepje met Remco proberen terug te komen. “Kunnen ze daar geen punaises gooien”, roept er een supporter. “Awoeeeeeeee.”

Iets later rijdt Remco Lutsenko los, is hij alleen weg en ontploft de parking voor het café. “Le nouveau Merckx est arrivé”, wordt er gebruld. Moeder Agna kijkt ernaar. Ziet haar zoon naar de trui rijden. Maar wil het vel van de beer nog niet verkopen. “Nog even niet. Wachten tot de meet.”

Schoondochter Oumi (22) komt bij haar zitten. Ook nagelbijtend. De laatste kilometers gaan in en het geloof groeit. “Fenomenaal wat die kleine doet”, zegt Ivo Leo. “Waar zal dit eindigen? Die is nog maar 22, hé.”

© Olivier Matthys

Minuten later rijdt hij over de meet. Gaat het spreekwoordelijke dak van de parking. Agna, Patrick en Oumi vallen in elkaars armen. “Niet te doen, niet te doen”, reageert Agna. “Dromen doe je altijd, dromen moet je doen. Maar dit? Alles liep zoals het moet én hij heeft het gewoon afgemaakt. Hij heeft het gedaan. Niemand zal hier iets over kunnen zeggen. Ik sta hier als een fiere moeder. Zal altijd fier op hem zijn, ook al doet hij het ook eens minder. Maar dit is zo mooi. De afsluiter van een zeer straf seizoen. Wat is er al allemaal niet geweest?”

© Olivier Matthys

Extra vaten en tap

Vriendin Oumi kan het ook amper vatten. “Het valt nog niet. Nee. Voor de start stuurde ik hem zoals altijd nog een motivatieberichtje. Hij zei niet veel, maar wel dat hij er zin in had. Natuurlijk hoop je dit dan, maar dat het dan ook nog lukt?”

Binnenkort huwen ze, stapt ze in het huwelijksbootje met een wereldkampioen. “Ja. Maar ik ben vooral blij dat ik met mijn jeugdliefde kan trouwen. Dat is voor mij het belangrijkste. Dinsdag zien we elkaar terug, op de luchthaven.” “Dan zal ik hem eens goed knuffelen”, vertelt Agna. “Zonder mondmasker. Eindelijk. Het was een speciaal jaar. Ik mis hem.”

Terwijl ze het vertelt, kijkt ze naar het scherm. Haar zoon beklimt er het podium. “We are the champions”, weerklinkt er op het plein en in het café. Achter de toog wordt er intussen gebeld naar de brouwer. “Nog vijf extra vaten, ja”, zegt uitbater Guy Janssens (63) . “En heb je nog een tapinstallatie voor buiten? Nee? Ai, ik hoop dat de tapinstallatie het houdt. Het is hier niet te doen. En de dag is nog lang niet voorbij. Het is zelfs nog maar ochtend.”